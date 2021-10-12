Риту Дакоту обвинили в краже куртки для съемки клипа

Модный дизайнер обвинила российскую певицу и композитора Риту Дакоту в краже одежды ее марки для съемки музыкального ролика. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте.

Совладелица бренда Daria_y_maria Дарья Васильева рассказала, что в 2019 году стилист исполнительницы (ее имя не раскрывается) обратилась к ней с просьбой предоставить куртку, в которой Дакота должна была появиться в клипе на песню «Армагеддон». Одним из условий сотрудничества модельер обозначила рекламу ее компании в соцсетях знаменитости.

По словам Васильевой, певица постоянно носила подаренную ей вещь в США вне съемочной площадки, однако отметку на свой странице в Instagram так и не сделала. В связи с этим дизайнер обратилась к менеджеру композитора с целью разрешить сложившуюся ситуацию и получила отказ в рекламе.

Дакота, в свою очередь, разместила ответные сторис, в которых объяснила, что не знала о необходимости упомянуть Daria_y_maria в Instagram. Она считала, что получила куртку в качестве подарка. По этой причине знаменитость приняла решение незамедлительно вернуть одежду ее владельцам. «Я отдала эту куртку сразу по прилету», — подчеркнула она.

Васильева опровергла высказывания певицы и заявила, что курьер привез ей куртку в непригодном виде и потребовал возместить стоимость его работы. «Естественно, мы никому не смогли продать эту куртку, хотя на нее была затрачена куча денег и времени», — отметила бизнесвумен и добавила, что позже стилист Дакоты раскритиковала ее марку в соцсетях из-за отказа оплатить доставку.

Пользователи сети поддержали дизайнера и запустили флешмоб, начав писать комментарии под постами Дакоты с хэштегом #заплатизакуртку. При этом исполнительница считает, что предпринимательница решила вспомнить инцидент двухлетней давности ради пиара собственного бренда. «Два года люди ничего не говорили и именно сейчас, когда вокруг меня хайп, внимание, они ударили в спину», — заключила звезда.

В июле стало известно, что Яна Рудковская оскорбила Риту Дакоту из-за фото с сумками Louis Vuitton. По словам исполнительницы, все началось с того, что она присоединилась к нескольким блогерам, которые решили разыграть аксессуары люксового бренда. Рудковская позвонила Дакоте и упрекнула ее в том, что она «снижает градус компании» Louis Vuitton и выглядит «дешмански».