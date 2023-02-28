Российский подросток предстанет перед судом за убийство 15-летнего знакомого

В Приморье 17-летнего подростка осудят за убийство 15-летнего знакомого во время ссоры

В Артеме 17-летний подросток предстанет перед судом по делу о случайном убийстве 15-летнего знакомого. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель управления Следственного комитета России по Приморскому краю Аврора Римская.

Молодому человеку вменяют совершение преступления по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ.

По версии следствия, 1 января 2023 года возле дома на улице Ленина он во время ссоры с оппонентом ударил его ножом в бедро. В результате юноша скончался от потери крови. Известно, что причиной конфликта стали личные неприязненные отношения между подростками.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области 17-летний подросток нанес матери множество ножевых ранений во время ссоры.