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12:43, 28 февраля 2023Мир

Захарова заявила об убийстве экономического суверенитета ЕС санкциями

Захарова заявила об убийстве экономического суверенитета ЕС десятым пакетом санкций
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Десятый пакет санкций Евросоюза (ЕС) — «яд замедленного действия», который убивает экономический суверенитет Европы. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала введение очередных антироссийских рестрикций.

«Санкции — «яд замедленного действия». Вот только «убивают» они прежде всего экономический суверенитет Евросоюза», — сказала дипломат, добавив, что с введением нового пакета санкций Евросоюз «только дополнительно отгораживается от России».

По мнению Захаровой, «весь остальной мир» отверг эти санкционные меры как «как противоправные, бьющие по глобальной экономике и подрывающие продовольственную и энергетическую безопасность». Представитель МИД подчеркнула, что новые рестрикции «только укрепят отторжение миром неоколониальной по своей сути диктаторской политики Запада».

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Глеб Бажуткин
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