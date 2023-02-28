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09:07, 28 февраля 2023Забота о себе

Россияне стали тратить тысячи рублей на БАДы несмотря на побочные эффекты

59% россиян принимают БАДы постоянно, а 12% сталкивались с побочными эффектами

Фото: Ragesoss / Wikimedia

Россияне стали тратить на биоактивные добавки (БАДы), в частности, витамины, тысячи рублей, выяснилось в ходе опроса онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu и международного логистического оператора СДЭК. Результаты опроса оказались в распоряжении «Ленты.ру».

Опрос был проведен в феврале 2023 года среди более чем 1200 совершеннолетних россиян изо всех федеральных округов. Исследование показало, что четверть опрошенных тратят более пяти тысяч рублей в месяц на добавки, еще треть — от трех до пяти тысяч рублей. При этом только каждый четвертый принимает витамины и БАДы после предварительной консультации с врачом и анализов.

59 процентов принимают витамины и другие БАДы постоянно, а более трети опрошенных (37 процентов) — в период смены сезонов с целью поддержания и укрепления иммунитета. 90 процентов респондентов отметили, что они наблюдали ожидаемый эффект от витаминов и БАДов во время их приема. При этом 12 процентов опрошенных сталкивались с негативными побочными эффектами от употребления добавок.

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Кроме того, 61 процент опрошенных принимают рыбий жир и омега-3, 57 процентов — витамин D, еще 50 процентов — мультивитаминные комплексы. Также многие россияне восполняют количество витаминов группы В (44 процентов), витамина С (40 процентов) и минералов (38 процентов) в организме.

Ранее терапевт Екатерина Терентьева рассказала о последствиях приема большого количества биологически активных добавок. По ее словам, это может ослабить или, наоборот, усилить действие лекарств.

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Александра Лисица
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