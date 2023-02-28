Российский хирург раскрыл секреты молодости популярных зарубежных звезд

Хирург Тигран Алексанян: для поддержания молодости Мадонна прибегала к броулифтингу

Российский пластический хирург Тигран Алексанян раскрыл секреты молодости популярных зарубежных звезд. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру» во вторник, 28 февраля.

По словам специалиста, внешность певицы Мадонны на фотографиях многолетней давности сильно отличается от нынешней. «Ее лицо стало неестественным и неподвижным после глубокого лифтинга. Еще больше усугубили общий вид многочисленные филлеры и ботокс», — рассказал эксперт. Также доктор предположил, что знаменитость прибегала к броулифтингу (эстетическая операция, позволяющая скорректировать положение бровей, подтянуть кожу на лбу — прим. «Ленты.ру»).

Помимо этого, Алексанян рассказал, что для поддержания моложавого внешнего вида предпринимательница Ким Кардашьян делала маммопластику, ринопластику и коррекцию пупка.

Кроме того, по мнению врача, фотомодель Дита фон Тиз стремилась достичь фигуры «песочные часы» и тонкой талии, поэтому удалила нижнюю пару ребер.

В заключение эксперт обратил внимание на нос певицы Лил Ким. Алексанян отметил, что лицо знаменитости потеряло естественные очертания. Как утверждает медик, скорее всего, она улучшала форму носа не менее трех раз.

В августе 2022 года пластический хирург Риккардо Фрати раскрыл секреты красоты и молодости зарубежных звезд. В материале отмечалось, что поп-исполнительница Дженнифер Лопес поддерживает свой моложавый внешний вид с помощью тренировок и восьмичасового сна. При этом, по мнению доктора, 53-летняя знаменитость все же могла сделать липосакцию живота и подтянуть кожу на руках.