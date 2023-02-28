Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:41, 28 февраля 2023Ценности

Российский хирург раскрыл секреты молодости популярных зарубежных звезд

Хирург Тигран Алексанян: для поддержания молодости Мадонна прибегала к броулифтингу

Фото: Neil Hall / Reuters

Российский пластический хирург Тигран Алексанян раскрыл секреты молодости популярных зарубежных звезд. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру» во вторник, 28 февраля.

По словам специалиста, внешность певицы Мадонны на фотографиях многолетней давности сильно отличается от нынешней. «Ее лицо стало неестественным и неподвижным после глубокого лифтинга. Еще больше усугубили общий вид многочисленные филлеры и ботокс», — рассказал эксперт. Также доктор предположил, что знаменитость прибегала к броулифтингу (эстетическая операция, позволяющая скорректировать положение бровей, подтянуть кожу на лбу — прим. «Ленты.ру»).

Помимо этого, Алексанян рассказал, что для поддержания моложавого внешнего вида предпринимательница Ким Кардашьян делала маммопластику, ринопластику и коррекцию пупка.

Материалы по теме:
Наколи мне купола В Венесуэле прошло крупнейшее в мире тату-шоу
Наколи мне куполаВ Венесуэле прошло крупнейшее в мире тату-шоу
3 февраля 2015
Очень страшная сила Фотогалерея самых знаменитых жертв страсти к улучшению собственной внешности
Очень страшная силаФотогалерея самых знаменитых жертв страсти к улучшению собственной внешности
16 января 2015

Кроме того, по мнению врача, фотомодель Дита фон Тиз стремилась достичь фигуры «песочные часы» и тонкой талии, поэтому удалила нижнюю пару ребер.

В заключение эксперт обратил внимание на нос певицы Лил Ким. Алексанян отметил, что лицо знаменитости потеряло естественные очертания. Как утверждает медик, скорее всего, она улучшала форму носа не менее трех раз.

В августе 2022 года пластический хирург Риккардо Фрати раскрыл секреты красоты и молодости зарубежных звезд. В материале отмечалось, что поп-исполнительница Дженнифер Лопес поддерживает свой моложавый внешний вид с помощью тренировок и восьмичасового сна. При этом, по мнению доктора, 53-летняя знаменитость все же могла сделать липосакцию живота и подтянуть кожу на руках.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Ештокина
Обсудить
Последние новости
Кремль анонсировал «серьезный разговор» на коллегии ФСБ с Путиным
На Западе заявили о поддержке России большей частью Южного полушария
Мужчина проигнорировал свадьбу сына и провел вечер с его бывшей женой
В Минобороны объяснили закрытие воздушного пространства над аэропортом Пулково
В районе Артемовска заметили танки Leopard
Зеленский призвал начать переговоры о вступлении Украины в ЕС
Российская модель оказалась в больнице после обращения к частному косметологу
Российский подросток предстанет перед судом за убийство 15-летнего знакомого
Роскомнадзор проверит публикации «ЧВК Редан» в соцсетях
Обвиненного в вандализме из-за антивоенных надписей россиянина поймали в Армении
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.