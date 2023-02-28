Бобры построили самую большую плотину в стране и спасли город от затопления

Daily Star: бобры соорудили крупнейшую плотину в Британии и спасли город от затопления

Бобры спасли британский город Пиккеринг, графство Северный Йоркшир, от затопления, которое могло бы быть вызвано ураганами, за три года построив крупнейшую плотину в стране. Об этом сообщает Daily Star.

Пиккеринг с населением 7000 человек долгие годы страдал от наводнений из-за бурных потоков воды с вересковых пустошей к северу от города. Агентство по охране окружающей среды заявило, что не сможет позволить себе создать дорогую систему защиты от наводнений. После этого в лесу на реке недалеко от города поселили семью бобров.

За три года бобры построили естественную преграду, которая защитила город от затопления. «Они соорудили плотину из бревен и палок, и большое количество ила проросло и укрепило дамбу. Теперь ее длина составляет почти 70 метров, что делает ее самой крупной бобровой плотиной в Великобритании», — объяснила эколог Кэт Башфорт.

Исследователи из Университета Эксетера установили, что огромная плотина помогает отвести излишки воды от города. Несколько дополнительных плотин меньшего размера, которые бобры построили вниз по течению, замедляют продвижение воды.

«Они пересадили большое количество ирисов с середины пруда вдоль своей плотины, чтобы привлечь больше животных», — сказал Башфорт. В результате в этой местности увеличилось количество выдр, и стали чаще появляться зимородки и горные трясогузки.

Ранее сообщалось, что бобры оставили без интернета около 900 человек в канадской провинции Британская Колумбия. Когда сотрудники ремонтной службы провайдера прибыли на место, они обнаружили, что бобры повредили и похитили куски кабелепровода и оптоволокна в нескольких местах.