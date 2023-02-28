Стало известно о роли Мадонны в жизни бездомного брата до его смерти

TMZ: Мадонна заботилась о бездомном старшем брате Энтони Джерарде Чикконе до его смерти

Американская певица Мадонна заботилась о своем старшем брате Энтони Джерарде Чикконе до его смерти. Об этом сообщает TMZ.

По данным портала, исполнительница в течение многих лет оплачивала лечение брата в реабилитационном центре в Мичигане (США), прежде чем он ушел из жизни в эти выходные. За последнее время мужчина сильно похудел, питался и дышал при помощи трубок. По словам источников, Чикконе страдал от алкоголизма, в результате чего стал бездомным. Отмечается, что отношения мужчины с младшей сестрой всегда были непростыми, однако исполнительница никогда не отказывалась от него.

Ранее стало известно, что на 67-м году жизни умер старший брат Мадонны Энтони Джерард Чикконе. О причинах смерти родственника звезды не сообщалось. По данным портала, Чикконе жил на улице, под мостом, и страдал от алкогольной зависимости. Брат Мадонны выступал с критикой в адрес своей семьи и обвинял близких в том, что они не помогали ему.