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12:49, 28 февраля 2023Россия

Кремль назвал цели СВО приоритетом для России

Пресс-секретарь Путина Песков назвал цели СВО приоритетом для России

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Цели специальной военной операции (СВО) являются приоритетом для России, но это может решаться и за столом переговоров. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его во вторник, 28 февраля, цитирует РИА Новости.

В то же время, отметил пресс-секретарь главы государства, де-юре для Киева вести какие-то переговоры возможности не представляется.

«Существуют определенные цели РФ, которые она выполняет в ходе специальной военной операции. Ну, разумеется, при благоприятном положении дел и при соответствующем отношении украинского режима это может решаться и за столом переговоров. Но в данном случае главным является достижение наших целей. Это является нашим приоритетом безусловным», — сообщил Песков.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года. В обращении к согражданам президент Владимир Путин объявил, что таким образом Москва отреагировала на просьбы республик Донбасса о помощи. 9 февраля 2023 года официальный представитель Кремля заявил о неизменности планов спецоперации, несмотря на поставки Западом вооружения Киеву.

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Евгения Куликова
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