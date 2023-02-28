В России оценили шансы на переговоры с альтернативными силами Украины

Депутат Журова: переговоры с альтернативными силами Украины возможны при поддержке Запада

Россия может начать мирные переговоры с альтернативными силами Украины, если это поддержат западные страны. Так шансы на диалог с украинскими политиками, которые не поддерживают нынешнюю власть Киева в беседе с «Лентой.ру» оценила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Несомненно, должны быть такие силы. Эти силы изнутри видят, что происходит, что грозит тому, кто думает по-другому Светлана Журова депутат Госдумы

«Если это будет официально, если это будет услышано западными украинскими партнерами, я думаю, такие переговоры могут быть. Они должны понимать, что на Украине есть разные мнения по насчет того, что происходит. Но мне кажется, что пока США и Европа думают, что там одно единое мнение — ненавидеть русских. Но вообще на самом деле не так. Есть мнение, что люди боятся власти, но разве это правильно, когда люди боятся власти, а не уважают и поддерживают?» — сказала она.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью «Известиям» заявил, что на Украине еще есть силы, которые открыты для переговоров с Россией и готовы к ним. «На Украине остались силы, которым не нравится нынешний киевский режим, очевидно, что часть этих сил, пусть небольшая, до сих пор находится в Киеве, часть — за его пределами», — сказал пресс-секретарь российского президента.

Песков привел в пример находящегося в России политика Виктора Медведчука, у которого, по словам представителя Кремля, есть сторонники.

Также, по мнению Пескова, Москва сможет начать переговоры с действующими властями Киева только после достижения целей специальной военной операции.