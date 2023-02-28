Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:22, 28 февраля 2023Бывший СССР

В России оценили шансы на переговоры с альтернативными силами Украины

Депутат Журова: переговоры с альтернативными силами Украины возможны при поддержке Запада

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Россия может начать мирные переговоры с альтернативными силами Украины, если это поддержат западные страны. Так шансы на диалог с украинскими политиками, которые не поддерживают нынешнюю власть Киева в беседе с «Лентой.ру» оценила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Несомненно, должны быть такие силы. Эти силы изнутри видят, что происходит, что грозит тому, кто думает по-другому

Светлана Журовадепутат Госдумы

«Если это будет официально, если это будет услышано западными украинскими партнерами, я думаю, такие переговоры могут быть. Они должны понимать, что на Украине есть разные мнения по насчет того, что происходит. Но мне кажется, что пока США и Европа думают, что там одно единое мнение — ненавидеть русских. Но вообще на самом деле не так. Есть мнение, что люди боятся власти, но разве это правильно, когда люди боятся власти, а не уважают и поддерживают?» — сказала она.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью «Известиям» заявил, что на Украине еще есть силы, которые открыты для переговоров с Россией и готовы к ним. «На Украине остались силы, которым не нравится нынешний киевский режим, очевидно, что часть этих сил, пусть небольшая, до сих пор находится в Киеве, часть — за его пределами», — сказал пресс-секретарь российского президента.

Песков привел в пример находящегося в России политика Виктора Медведчука, у которого, по словам представителя Кремля, есть сторонники.

Также, по мнению Пескова, Москва сможет начать переговоры с действующими властями Киева только после достижения целей специальной военной операции.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о подавлении атак беспилотников ВСУ на два региона России
«Талибан» получил оружие из США на 7,2 миллиарда долларов
В Раде назвали вероятные направления для контрнаступления Киева
Жители регионов стали чаще покупать жилье в одной престижной локации Подмосковья
Россиянам раскрыли секрет быстрого омоложения
Российская семья с ребенком насмерть отравилась угарным газом
В Москве введены новые правила использования электросамокатов
Минобороны рассказало об атаках беспилотников ВСУ на территорию России
Сроки запуска российских «Луны-26» и «Луны-27» уточнят
Лавров поставил под вопрос легитимность миссии ЕС в Армении
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.