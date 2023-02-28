Россиян научили выгодно продавать дома

«НДВ Супермаркет Недвижимости»: для выгодной продажи дома нужно провести ремонт

Перед продажей частного дома объект стоит подготовить, чтобы сократить срок экспозиции и извлечь максимальную прибыль. Выгодно продавать такую недвижимость россиян научили эксперты «НДВ Супермаркет Недвижимости», передают «Известия».

По данным агентства, дома с отделкой и мебелью пользуются повышенным спросом. При этом большинство продавцов согласны заняться предпродажной подготовкой, чтобы реализовать объект подороже. Эксперты отмечают, что даже недорогой косметический ремонт повысит привлекательность и стоимость дома.

Специалисты советуют подкрасить стены, отремонтировать фасад, откачать воду из подвала, помыть окна и полы, протереть пыль, устранить неприятные запахи, разложить по местам вещи, настроить хорошее освещение. Кроме того, особое внимание стоит уделить визуальному оформлению объявления о продаже дома — некачественные фото и видео публиковать не стоит.

Ранее сообщалось, что в 2022 году россияне стали строить больше частных домов. Ввод жилья в сегменте индивидуального жилищного строительства (ИЖС), всего за год возвели 57 миллионов квадратных метров. По сравнению с 2021 годом объем ввода вырос на 16 процентов.