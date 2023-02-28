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10:40, 28 февраля 2023Россия

Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости COVID-19 в России

Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости COVID-19, гриппом и ОРВИ в России

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Заболеваемость COVID-19, гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в России начала снижаться. Об этом сообщили «Ленте.ру» в Роспотребнадзоре.

В службе пояснили, что на территории страны на восьмой неделе 2023 года было зарегистрировано 84 тысячи случаев заболевания COVID-19. Специалисты добавили, что преобладающими остаются геноварианты штамма омикрон.

Помимо этого, заболеваемость гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 27 процентов. Сейчас в России выявлено 756 тысяч случаев, отметили в Роспотребнадзоре. В службе также подчеркнули, что на территории страны преобладают
вирусы гриппа, на которые приходится почти 58 процентов положительных находок. Кроме того, у заболевших гриппом в 86 процентах случаев выявляются вирусы гриппа B.

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«Из числа других респираторных вирусов негриппозной этиологии лидирующими остаются РС-вирусы, риновирусы и сезонные коронавирусы», — указали в Роспотребнадзоре.

Ранее вирусолог Николай Малышев допустил, что COVID-19 станет сезонным заболеванием в 2024 году. Он объяснил, что пришел к подобным выводам, опираясь на актуальные тенденции.

Новые штаммы коронавируса распространяются быстрее, а тяжесть заболевания становится меньше, заметил вирусолог.

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Анна Щербакова
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