В России предложили создать детские депозиты

В России предложили софинансировать детские вклады для поддержки молодых семей

Глава ВТБ Андрей Костин предложил запустить детские депозиты для поддержки молодых семей. При рождении ребенка на его имя открывался бы счет с небольшой суммой от государства. В дальнейшем власти могли бы удваивать сумму, которую кладут на депозит родители, отмечено в пресс-релизе банка, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Подобная практика действует в Сингапуре одновременно с местным аналогом материнского капитала. Деньги со счета, открытого с рождения ребенка, можно потратить на его образование, лечение или иные нужды, либо дождаться его совершеннолетия.

Сейчас в России нет долгосрочного инструмента, который позволил бы накопить капитал к совершеннолетию ребенка. При этом почти у двух третей россиян нет сбережений.

«Многие из них — молодые семьи с детьми. Они особенно нуждаются в поддержке. Для них могут быть созданы привлекательные и доступные продукты», — заявил Костин.

Власти захотели обязать системно значимые банки открывать вклады для бедных граждан. Такие счета предполагают отсутствие комиссии за открытие, обслуживание и совершение операций в размере не более 15 тысяч рублей в течение месяца. Они будут открыты для всех получателей мер социальной поддержки. Доходность по такому вкладу должна быть не меньше уровня ключевой процентной ставки плюс один процентный пункт.