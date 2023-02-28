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17:22, 28 февраля 2023Экономика

В России предложили создать детские депозиты

В России предложили софинансировать детские вклады для поддержки молодых семей
Андрей Костин

Андрей Костин. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Глава ВТБ Андрей Костин предложил запустить детские депозиты для поддержки молодых семей. При рождении ребенка на его имя открывался бы счет с небольшой суммой от государства. В дальнейшем власти могли бы удваивать сумму, которую кладут на депозит родители, отмечено в пресс-релизе банка, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Подобная практика действует в Сингапуре одновременно с местным аналогом материнского капитала. Деньги со счета, открытого с рождения ребенка, можно потратить на его образование, лечение или иные нужды, либо дождаться его совершеннолетия.

Сейчас в России нет долгосрочного инструмента, который позволил бы накопить капитал к совершеннолетию ребенка. При этом почти у двух третей россиян нет сбережений.

«Многие из них — молодые семьи с детьми. Они особенно нуждаются в поддержке. Для них могут быть созданы привлекательные и доступные продукты», — заявил Костин.

Власти захотели обязать системно значимые банки открывать вклады для бедных граждан. Такие счета предполагают отсутствие комиссии за открытие, обслуживание и совершение операций в размере не более 15 тысяч рублей в течение месяца. Они будут открыты для всех получателей мер социальной поддержки. Доходность по такому вкладу должна быть не меньше уровня ключевой процентной ставки плюс один процентный пункт.

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Вячеслав Агапов
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