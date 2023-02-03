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17:57, 3 февраля 2023Экономика

Власти захотели обязать российские банки открывать вклады для бедных

Власти России захотели обязать ряд банков открывать вклады для бедных с 1 июля 2024 года

Фото: Матыцин Валерий / РИА Новости

Власти хотят обязать системно значимые банки России с 1 июля 2024 года открывать вклады для бедных граждан. Остальные банки должны будут начать предлагать аналогичную возможность не позднее 1 июля 2025 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на соответствующий законопроект.

Социальные банковские вклады и счета смогут открыть россияне, получающие меры социальной поддержки, сведения о которых содержатся в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО). Льготные вклады и счета предполагают отсутствие комиссии за открытие, обслуживание и совершение операций в размере не более 15 тысяч рублей в течение месяца. Такие депозиты будут предоставлены малоимущим гражданам на срок не более одного года, однако его можно будет продлить еще на год при условии, что клиент остается получателем мер социальной поддержки.

Согласно законопроекту, максимальный объем на вкладе не должен превышать 100 тысяч рублей, а вносить средства можно будет только в рублях. Доходность по такому вкладу не должна быть ниже уровня ключевой процентной ставки плюс один процентный пункт. Гражданин сможет завести только один такой вклад.

Идея создать вклады для малоимущих россиян появилась в 2021 году, механизм предложил разработать Центробанк. Более половины россиян сочли инициативу ЦБ бессмысленной. Смысла в этой идее участники опроса не увидели, посчитав, что у таких россиян попросту нет накоплений.

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Мария Грушко
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