В Госдуме рассказали о планах Китая медленно ослаблять Запад

Депутат Матвейчев заявил, что Китай заинтересован в медленном ослаблении Запада

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, член комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Олег Матвейчев рассказал о планах Китая медленно ослаблять Запад в беседе с URA.RU.

По словам депутата, Китай заинтересован в том, чтобы Запад ослабевал медленно. «Чтобы можно было аккуратно переориентироваться на свой внутренний рынок и аккуратно избавляться от американских долгов», — пояснил он.