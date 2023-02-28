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07:40, 28 февраля 2023Россия

В Госдуме рассказали о планах Китая медленно ослаблять Запад

Депутат Матвейчев заявил, что Китай заинтересован в медленном ослаблении Запада

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, член комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Олег Матвейчев рассказал о планах Китая медленно ослаблять Запад в беседе с URA.RU.

По словам депутата, Китай заинтересован в том, чтобы Запад ослабевал медленно. «Чтобы можно было аккуратно переориентироваться на свой внутренний рынок и аккуратно избавляться от американских долгов», — пояснил он.

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Марина Совина
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