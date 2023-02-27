Китай обвинил США в эскалации украинского конфликта

Мао Нин: Китай представил план по достижению мира на Украине, а США ввели санкции

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин обвинила США в эскалации украинского конфликта. Комментарий дипломата с пресс-конференции опубликован на сайте ведомства.

Дипломат подчеркнула, что Пекин представил план по достижению мира на Украине, а США ввели санкционные ограничения против китайских и других иностранных компаний. «С первого взгляда видно, кто выступает за мир и переговоры, чтобы стабилизировать ситуацию, а кто подливает масла в огонь и опасается, что в мире не будет хаоса», — отметила она.

Пекин призывает Вашингтон исходить из общих интересов мирового сообщества, приложить усилия к мирному урегулированию ситуации и возвращению государств за стол переговоров, а также прекратить распространение ложной информации и снять санкции. «Китай продолжит предпринимать необходимые меры, чтобы защитить законные права китайских предприятий», — подчеркнула Мао Нин.

Также в ходе брифинга дипломат заявила, что Пекин поддерживает контакты со всеми сторонами конфликта, включая Украину.