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17:23, 27 февраля 2023Мир

Китай обвинил США в эскалации украинского конфликта

Мао Нин: Китай представил план по достижению мира на Украине, а США ввели санкции
Мао Нин

Мао Нин. Фото: Thomas Peter / Reuters

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин обвинила США в эскалации украинского конфликта. Комментарий дипломата с пресс-конференции опубликован на сайте ведомства.

Дипломат подчеркнула, что Пекин представил план по достижению мира на Украине, а США ввели санкционные ограничения против китайских и других иностранных компаний. «С первого взгляда видно, кто выступает за мир и переговоры, чтобы стабилизировать ситуацию, а кто подливает масла в огонь и опасается, что в мире не будет хаоса», — отметила она.

Пекин призывает Вашингтон исходить из общих интересов мирового сообщества, приложить усилия к мирному урегулированию ситуации и возвращению государств за стол переговоров, а также прекратить распространение ложной информации и снять санкции. «Китай продолжит предпринимать необходимые меры, чтобы защитить законные права китайских предприятий», — подчеркнула Мао Нин.

Также в ходе брифинга дипломат заявила, что Пекин поддерживает контакты со всеми сторонами конфликта, включая Украину.

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Варвара Кошечкина
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