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06:45, 28 февраля 2023Россия

Посол России в США заявил о многолетнем нарушении Вашингтоном положений ДСНВ

Посол Антонов: власти США много лет нарушали основные положения ДСНВ

Фото: Михаил Тургиев / РИА Новости

Власти США на протяжении многих лет действовали вразрез с основными положениями Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его слова приводит ТАСС.

Такое мнение Антонов выразил в ответ на просьбу журналистов прокомментировать попытки помощника госсекретаря США по контролю над вооружениями, проверке и соблюдению соглашений в данной сфере Мэллори Стюарт возложить на Москву ответственность за ситуацию вокруг ДСНВ.

В качестве примера дипломат привел то, что без должной процедуры Белый дом объявляет пусковые установки БРПЛ (баллистических ракет подводных лодок) и тяжелые бомбардировщики неспособными осуществлять ядерные задачи. «Более сотни из них нелегитимно выведены из-под засчета по ДСНВ. Нашим инспекторам так и не предоставили возможность удостовериться в результатах проведенного переоборудования», — отметил Антонов.

Также представитель дипведомства указал на то, что именно из-за Соединенных Штатов Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) до сих пор не вступил в силу.

Екатерина Подвигина
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