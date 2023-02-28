Посол России в США заявил о многолетнем нарушении Вашингтоном положений ДСНВ

Посол Антонов: власти США много лет нарушали основные положения ДСНВ

Власти США на протяжении многих лет действовали вразрез с основными положениями Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его слова приводит ТАСС.

Такое мнение Антонов выразил в ответ на просьбу журналистов прокомментировать попытки помощника госсекретаря США по контролю над вооружениями, проверке и соблюдению соглашений в данной сфере Мэллори Стюарт возложить на Москву ответственность за ситуацию вокруг ДСНВ.

В качестве примера дипломат привел то, что без должной процедуры Белый дом объявляет пусковые установки БРПЛ (баллистических ракет подводных лодок) и тяжелые бомбардировщики неспособными осуществлять ядерные задачи. «Более сотни из них нелегитимно выведены из-под засчета по ДСНВ. Нашим инспекторам так и не предоставили возможность удостовериться в результатах проведенного переоборудования», — отметил Антонов.

Также представитель дипведомства указал на то, что именно из-за Соединенных Штатов Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) до сих пор не вступил в силу.