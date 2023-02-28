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06:19, 28 февраля 2023Россия

Посол России в США призвал Вашингтон пересмотреть политику против Москвы

Посол Антонов: США необходимо пересмотреть антироссийскую политику для возврата к ДСНВ

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Для создания условий по возвращению к полноценному функционированию российско-американского Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) США должны пересмотреть агрессивную антироссийскую политику. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его слова приводит РИА Новости.

Однако, как считает дипломат, пока «США не готовы даже к символическим позитивным жестам в этом отношении».

Аналогичное мнение ранее выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он заявил, что для возвращения Москвы к переговорам по ДСНВ Западу необходимо поменять концептуальный подход. Прежде всего, по его словам, пересмотреть свою политику должен Вашингтон.

Также, комментируя реакцию западных лидеров на послание президента РФ, в ходе которого он объявил о приостановке участия ДСНВ, Песков отметил, что они упорно не желают слышать Путина.

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Екатерина Подвигина
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