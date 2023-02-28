Обвиненного в вандализме из-за антивоенных надписей россиянина поймали в Армении

В Ереване задержали россиянина, обвиненного в вандализме из-за антивоенных надписей

Россиянина, обвиненного в вандализме из-за оставления антивоенных надписей и находившегося в розыске, задержали в аэропорту Еревана. Об этом сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел (МВД) Армении.

«Гражданин России Никита К. был обнаружен в аэропорту, задержан и доставлен в линейный отдел полиции», — говорится в сообщении ведомства. Там также указали, что с декабря 2022 года он находился в розыске правоохранительными органами России по статье 214 УК РФ — вандализм.