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13:04, 28 февраля 2023Бывший СССР

Обвиненного в вандализме из-за антивоенных надписей россиянина поймали в Армении

В Ереване задержали россиянина, обвиненного в вандализме из-за антивоенных надписей

Фото: Арам Нерсесян / РИА Новости

Россиянина, обвиненного в вандализме из-за оставления антивоенных надписей и находившегося в розыске, задержали в аэропорту Еревана. Об этом сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел (МВД) Армении.

«Гражданин России Никита К. был обнаружен в аэропорту, задержан и доставлен в линейный отдел полиции», — говорится в сообщении ведомства. Там также указали, что с декабря 2022 года он находился в розыске правоохранительными органами России по статье 214 УК РФ — вандализм.

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Алевтина Запольская
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Обвиненного в вандализме из-за антивоенных надписей россиянина поймали в Армении
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