«Отвратительный обед» пассажира самолета вызвал возмущение в сети

Туристка показала обед попутчика в самолете и вызвала возмущение у пользователей сети

Туристка из Шотландии Ланна Толланд (Lanna Tolland) показала «отвратительный обед» попутчика в самолете и вызвала возмущение в сети. Об этом девушка рассказала в своем Twitter-аккаунте, на популярный в сети пост обратило внимание издание The Mirror.

По словам путешественницы, во время полета один из пассажиров, сидевший с ней в одном ряду, решил перекусить и достал принесенную с собой на борт коробку с картошкой фри, кукурузой и ребрами в соусе. «Нет никаких шансов, что парень рядом со мной съест целую порцию ребрышек в этом самолете», — подписала она публикацию, которая собрала более 5,5 миллиона лайков.

Пользователи сети возмутились поступком мужчины, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Очень сомнительный поступок», «Мне даже кажется не очень удобным использовать свой ноутбук в самолете на среднем сиденье», «Наверняка ребрами пропах весь самолет. Не все любят барбекю», «Полная коробка еды на среднем сиденье… Отвратительное поведение», «Мне кажется, что есть ограничение на то, что можно взять с собой в самолет. Бутерброд? Хорошо. Чипсы? Хорошо. Полная коробка барбекю?», «Меня бы просто вырвало, если бы я сидел рядом», — написали они.

Ранее в феврале обиженный на попутчицу пассажир самолета похвастался в сети изощренным способом мести. По словам пользователя Reddit под ником u/Smolame, одна из попутчиц «беззастенчиво» заняла его место в самолете и отказалась пересаживаться, заявив, что «ей так комфортно». Пассажиру пришлось сесть на свободное место позади нее.