Пассажир самолета похвастался в сети изощренным способом мести грубым попутчикам

Пользователь Reddit рассказал, как отомстил пассажирке, занявшей его место в самолете

Обиженный на попутчицу пассажир самолета похвастался в сети изощренным способом мести. Об этом он написал в посте на Reddit, который быстро набрал популярность на платформе.

По словам пользователя под ником u/Smolame, одна из попутчиц «беззастенчиво» заняла его место в самолете и отказалась пересаживаться, заявив, что «ей так комфортно» и она «хочет спать». Пассажиру пришлось сесть на свободное место позади нее. Тем не менее мужчина решил проучить девушку за грубое поведение.

Пользователь рассказал, что придумал установить на телефоне беззвучный таймер, который напоминал ему раз в две минуты пинать спинку кресла девушки ногой. Во время загорания табло «пристегнуть ремни» мужчина вставал с места, грубо хватаясь за верхнюю часть сиденья попутчицы, чтобы ее отбросило вперед и назад.

«Можно с уверенностью сказать, что у нее было много дополнительной "турбулентности" и она совершенно точно не спала. Было много убийственных взглядов и поворотов головы. Каждый раз я просто улыбался и махал рукой. Я знал, что она ничего мне не скажет, потому что она не должна была сидеть на этом месте», — написал мужчина.

В комментариях многие пользователи Reddit отметили, что в подобной ситуации попросили бы помощи у бортпроводника.

Ранее в январе отец и сын побили другого пассажира самолета за то, что он откинул спинку кресла в полете. Пострадавший получил серьезные травмы: тяжелые порезы и синяки на лице и шее, в том числе большую опухоль на щеке. Дебоширы получили условный срок.