В Москве под грузовиком заметили похожий на гранату предмет

Shot: в Москве под грузовиком заметили похожий на гранату предмет

На юго-востоке Москвы, предположительно, обнаружили заминированный грузовик. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщает Telegram-канал Shot.

Под припаркованным грузовиком Hyundai Porter заметили предмет, похожий на гранату. Полиция оцепила территорию вокруг машины, на место вызваны кинологи. Официальных подтверждений информации пока нет.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила диверсию на участке Свердловской железной дороги в Югре.