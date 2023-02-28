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01:24, 28 февраля 2023Россия

В Кремле послание Путина назвали чувствительной для Запада информацией

Дмитрий Песков заявил, что послание Путина стало чувствительной информацией для Запада
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал послание президента России Владимира Путина чувствительной для Запада информацией в ходе интервью газете «Известия».

«Конечно, это была чувствительная для них информация», — сказал Песков. По его словам, на это указывал тот факт, что в течение часа после выступления Путина официальные заявления по этому поводу сделали генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, Госдепартамент США, а также Белый Дом.

Представитель Кремля подчеркнул, что в данных заявлениях было «достаточно бескомпромиссное осуждение России» и «отсутствие какой-либо готовности» учитывать обеспокоенность Москвы. «Они упорно не хотят слышать слова Путина. В этом как раз правота президента, который сказал, что они показушно не хотят нас слышать, но больше так не будет», — заключил он.

В ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин сообщил, что западные элиты стали символом тотальной лжи. Он отметил, что правительства западных стран привыкли, что им все дозволено и так же цинично обманывают свое население, к которому относятся «по-господски».

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Марина Совина
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