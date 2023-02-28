В Кремле послание Путина назвали чувствительной для Запада информацией

Дмитрий Песков заявил, что послание Путина стало чувствительной информацией для Запада

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал послание президента России Владимира Путина чувствительной для Запада информацией в ходе интервью газете «Известия».

«Конечно, это была чувствительная для них информация», — сказал Песков. По его словам, на это указывал тот факт, что в течение часа после выступления Путина официальные заявления по этому поводу сделали генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, Госдепартамент США, а также Белый Дом.

Представитель Кремля подчеркнул, что в данных заявлениях было «достаточно бескомпромиссное осуждение России» и «отсутствие какой-либо готовности» учитывать обеспокоенность Москвы. «Они упорно не хотят слышать слова Путина. В этом как раз правота президента, который сказал, что они показушно не хотят нас слышать, но больше так не будет», — заключил он.

В ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин сообщил, что западные элиты стали символом тотальной лжи. Он отметил, что правительства западных стран привыкли, что им все дозволено и так же цинично обманывают свое население, к которому относятся «по-господски».