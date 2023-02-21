Путин заявил о превращении западных элит в символ тотальной лжи

Президент Путин заявил, что западные элиты превратились в символ тотальной лжи

Президент России Владимир Путин сообщил, что западные элиты стали символом тотальной лжи. Об этом глава государства заявил в ежегодном послании Федеральному собранию, прямая трансляция речи президента доступна в Telegram-канале Кремля.

«Западные элиты превратились в символ тотальной, беспринципной лжи. Мы отстаиваем не только свои интересы, но и то, что в современном мире не должно быть деления на так называемые цивилизованные страны и все остальные», — объяснил глава государства, заявив о необходимости честного партнерства, которое должно отрицать «любую исключительность, тем более агрессивную».

Путин отметил, что правительства западных стран привыкли, что им все дозволено и так же цинично обманывают свое население, к которому относятся «по-господски».

Глава государства оглашает послание в Гостином дворе. На мероприятии присутствуют члены верхней и нижней палат российского парламента, духовные лица, общественные деятели и участники спецоперации. Иностранные журналисты на него не приглашены.

Последний раз Путин обращался с посланием депутатам и сенаторам в апреле 2021 года. В 2022 году мероприятие не состоялось. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил это напряженным графиком главы государства. Путин также не выступал с посланием в 2017 году — он обратился к парламентариям 1 марта 2018 года во время избирательной кампании.

