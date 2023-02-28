Мощный пожар из-за загоревшихся камышей близ российской заправки сняли на видео

В сети появились кадры загоревшегося камыша близ заправки в Краснодарском крае

В сети появились кадры мощного пожара близ заправки в Краснодарском крае. Видео публикует местный Telegram-канал «Темрюк Инфо».

На снятых кадрах видно, что из-за пожара буквально все небо охватило красным цветом, конца пламени на горизонте не видно. Близ пожара находится заправочная станция.

Как пишет «Кубань 24» со ссылкой на МЧС, близ хутора Октябрьского загорелся камыш, площадь пожара составила 300 квадратных метров.

Ранее в Краснодарском крае произошел пожар на нефтебазе в Темрюкском районе. По данным МЧС, площадь пожара составила 200 квадратных метров, огонь не затронул резервуары с нефтью.