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16:29, 28 февраля 2023Силовые структуры

Российский военнослужащий получил восемь лет колонии за дезертирство

На Камчатке военнослужащего осудили на 8 лет за дезертирство и нападение на росгвардейца

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

На Камчатке суд приговорил к восьми годам лишения свободы военнослужащего Сергея Владимирова за самовольное оставление места службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Мужчина признан виновным по части 1 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») и части 3 статьи 338 («Дезертирство») Уголовного кодекса РФ.

По данным ведомства, 9 октября 2022 года фигурант ушел с места службы и скрылся. Тогда силовики возбудили дело и объявили военного в федеральный розыск. Его хотели задержать по месту жительства, но не смогли. Тогда военное следствие запросило в суде разрешение на обыск. Во время задержания Владимиров сопротивлялся и распылил в росгвардейцев перцовый баллончик.

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Екатерина Власова
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