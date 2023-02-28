Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
18:40, 28 февраля 2023Среда обитания

Раскрыта средняя стоимость квартиры комфорт-класса в Москве

Средняя цена квартиры комфорт-класса в Москве в январе составила 10,9 миллиона рублей

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В январе 2023 года средняя стоимость новой квартиры комфорт-класса в Старой Москве установилась на уровне в 10,9 миллиона рублей. Информацию о ценах, а также о количестве сделок с таким жильем «Ленте.ру» раскрыли аналитики компании VSN Realty.

По данным экспертов, в первом месяце текущего года стоимость самого дешевого реализованного объекта комфорт-класса оценили в 4,2 миллиона рублей, а самого дорогого — в 21,7 миллиона. При этом средняя цена квадратного метра составила 252 тысячи рублей, что на один процент меньше, чем в декабре 2022-го, и на три процента ниже, чем годом ранее.

Что касается новостроек бизнес-класса, то средняя сумма, отданная за объект, в январе нынешнего года установилась на уровне в 20,7 миллиона рублей, наименьшая — в 5,7 миллиона рублей, а наибольшая — а 81,5 миллиона. Средняя стоимость «квадрата» составила 375,9 тысячи рублей. По сравнению с январем 2022-го отрицательная динамика составила два процента.

Материалы по теме:
«Она должна напоминать отель» Какие уловки помогают риелторам сдать квартиру в России по заоблачным ценам?
«Она должна напоминать отель»Какие уловки помогают риелторам сдать квартиру в России по заоблачным ценам?
10 января 2023
«Нам с котом много места не нужно» Россияне бросились скупать мини-квартиры. Как они выживают в крохотном жилье?
«Нам с котом много места не нужно»Россияне бросились скупать мини-квартиры. Как они выживают в крохотном жилье?
23 февраля 2023

Средняя площадь объекта комфорт-класса достигла показателя в 43,6 квадратных метра, бизнес-класса — 55,1 квадратных метра. Общее количество сделок в январе составило 2,3 тысячи, или 111 тысяч «квадратов» жилья. При этом жилье комфорт-класса было приобретено в ипотеку в 79 процентах случаев (на восемь процентов выше, чем в аналогичный период 2021-го), а бизнес-класса — в 64 процентах случаев (на 13 процентов выше, чем в январе 2021 года).

По словам экспертов, после рекордных сделок в декабре в январе традиционно наблюдалось снижение покупательского спроса. «Как и покупатели, застройщики выбирают осторожную стратегию. Нас ждет год балансировки спроса и предложения, медленного ценового повышения», — предсказала генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова.

В начале весны опрошенные Life.ru эксперты в области недвижимости пришли к выводу, что квартиры в новостройках могут подорожать на фоне роста себестоимости строительства. Специалисты пояснили, что себестоимость строительства выросла в цене из-за увеличения цепочек поставок материалов.

Полина Кислицына
Обсудить
Последние новости
Пентагон отреагировал на приостановку Россией членства в ДСНВ
США высказались о вероятности применения Россией ядерного оружия
Россиянина осудят за убийство и изнасилование двух девушек в начале 2000-х
В Госдуме оценили опасность нашумевшего движения подростков
Девушка с прыщами на лице сделала макияж и обрела внешность Кэти Перри
Владельцы «Манчестер Юнайтед» отказали претендентам на покупку клуба
Украинские беженцы пожаловались на лишение родительских прав в странах Европы
Россиянин избил 92-летнего деда и угрожал взорвать квартиру
Путин утвердил прекращение действия в отношении России договоров Совета Европы
На Украине сообщили об увеличении числа раненых украинских военных
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.