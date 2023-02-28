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18:03, 28 февраля 2023Наука и техника

Удар российским «Ланцетом» по украинскому «Оплоту» показали на видео

Удар дроном-камикадзе «Ланцет» по украинскому танку «Оплот» показали на видео

Силы специальных операций России применили дрон-камикадзе «Ланцет» для поражения редкого украинского танка Т-84У «Оплот». Соответствующее видео публикует Telegram-канал «Военный осведомитель».

На записи виден запуск дрона, который фиксировал попадание, а также поражение танка барражирующим боеприпасом. Базовая версия дрона-камикадзе с X-образным крылом несет боевую часть весом три килограмма.

Т-84У является модернизированной версией советского Т-80УД. Танк получил башню новой конструкции, двигатель мощностью 1200 лошадиных сил и новую динамическую защиту. Всего было выпущено десять машин.

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В декабре 2022 года американское издание Forbes назвало «Ланцет» одним из самых эффективных боеприпасов в арсенале Вооруженных сил России. Дальность полета дрона «Ланцет-3М» составляет 40 километров.

В июле 2022 года источник РИА Новости сообщил, что российские войска применяют на Украине модернизированные «Ланцеты» с боевой частью весом более пяти килограммов и увеличенной продолжительностью полета.

Даниил Иринин
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