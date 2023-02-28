В районе Артемовска заметили танки Leopard

Советник главы ДНР Ян Гагин сообщил о немецких танках Leopard в районе Артемовска

В районе Артемовска (украинское название — Бахмут) были замечены танки Leopard. Об этом советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин сообщил в эфире телеканала Россия.

Он подчеркнул, что замеченные бронемашины являются такой же целью для российских военных, как и любая другая боевая техника противника. Гагин также добавил, что текущая распутица затрудняет передвижение таких тяжелых машин, как Leopard.

Ранее работающая в Донбассе французская журналистка Кристель Неан заявляла о непригодности таких танков, как Abrams и Leopard, к ведению боев в местных условиях. По ее словам, они совершенно не приспособлены к характеру местности и будут тонуть в грязи.