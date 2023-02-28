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20:37, 28 февраля 2023Забота о себе

Российским мужчинам перечислили меры профилактики болезней сердца

Невролог Демьяновская призвала мужчин ходить пешком для профилактики болезней сердца

Фото: Alexander Grey / Unsplash

Мужчинам необходимо больше ходить пешком для профилактики болезней сердца, призвала невролог Екатерина Демьяновская. Врач перечислила меры по поддержанию здоровья «Известиям».

Демьяновская рассказала, что в России мужчины в девять раз чаще женщин умирают от инфаркта миокарда, от ишемической болезни сердца — в семь раз чаще.

63года —

средний возраст наступления ишемического инсульта у мужчин, у женщин — 69 лет

В большинстве случаев смерть из-за проблем с сердцем у мужчин обусловлена низкой двигательной активностью, повышенным давлением, ожирением, болезнями почек, сердечной недостаточностью и вредными привычками — алкоголизмом и курением. «У каждого второго мужчины в возрасте 25-65 лет есть повышенное давление, а в возрасте 45-64 лет у каждого десятого — стенокардия», — озвучила врач статистику.

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Демьяновская настаивает, что для предотвращения развития болезней сердца мужчинам необходимо больше двигаться и заниматься спортом.

15минут

пешей прогулки — ежедневный минимум

Предупредить развитие сердечно-сосудистых катастроф способна лабораторная диагностика, добавила врач. Пациенту назначают общий анализ крови, исследование на определение уровня холестерина, глюкозы, свертываемости крови, гликированного гемоглобина, гомоцистеина.

Ранее Екатерина Демьяновская рассказала о бесполезности малинового варенья при лечении простуды. Домашние отвары и чай с лимоном не являются полноценными средствами лечения простуды, а выступают лишь как дополнение к терапии, пояснила врач.

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Вера Владзиевская
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