Российским мужчинам перечислили меры профилактики болезней сердца
Мужчинам необходимо больше ходить пешком для профилактики болезней сердца, призвала невролог Екатерина Демьяновская. Врач перечислила меры по поддержанию здоровья «Известиям».
Демьяновская рассказала, что в России мужчины в девять раз чаще женщин умирают от инфаркта миокарда, от ишемической болезни сердца — в семь раз чаще.
средний возраст наступления ишемического инсульта у мужчин, у женщин — 69 лет
В большинстве случаев смерть из-за проблем с сердцем у мужчин обусловлена низкой двигательной активностью, повышенным давлением, ожирением, болезнями почек, сердечной недостаточностью и вредными привычками — алкоголизмом и курением. «У каждого второго мужчины в возрасте 25-65 лет есть повышенное давление, а в возрасте 45-64 лет у каждого десятого — стенокардия», — озвучила врач статистику.
Демьяновская настаивает, что для предотвращения развития болезней сердца мужчинам необходимо больше двигаться и заниматься спортом.
пешей прогулки — ежедневный минимум
Предупредить развитие сердечно-сосудистых катастроф способна лабораторная диагностика, добавила врач. Пациенту назначают общий анализ крови, исследование на определение уровня холестерина, глюкозы, свертываемости крови, гликированного гемоглобина, гомоцистеина.
Ранее Екатерина Демьяновская рассказала о бесполезности малинового варенья при лечении простуды. Домашние отвары и чай с лимоном не являются полноценными средствами лечения простуды, а выступают лишь как дополнение к терапии, пояснила врач.