В ДНР сообщили о взятии под контроль одного из микрорайонов Артемовска

Врио главы ДНР Пушилин сообщил о взятии одного из микрорайонов на севере Артемовска

Российские военные взяли под контроль один из микрорайонов Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил в эфире канала «Соловьев Live».

По его словам, российским силам удалось взять под контроль микрорайон Ступки на севере города. «С учетом того, что там за каждый дом идет бой, то, конечно же, это прямо серьезный успех на данном этапе», — отметил он.

Ранее о взятии микрорайона Ступки бойцами частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» сообщало РИА Новости. По данным источника агентства, подразделения ЧВК также зашли в село Ильиновка в Константиновском районе ДНР.