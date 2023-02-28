Российская модель оказалась в больнице после обращения к частному косметологу

Модель Дарья Бакина осталась с гематомами на лице после обращения к частному косметологу

Модель Дарья Бакина из Екатеринбурга оказалась в больнице после обращения к частному косметологу. Об этом сообщает KP.RU.

По словам 41-летней россиянки, она повторно обратилась к мастеру Ольге (фамилия не указывается), которая сделала ей коррекцию лба с помощью «жидких бионитей» (инъекционный препарат на основе гиалуроновой кислоты — прим. «Ленты.ру»). Однако на следующий день пациентка проснулась с сильной болью, оставшись с гематомами на лице.

«Оказалось, что косметолог поставила мне в два раза больше препарата, чем допустимо для моего узкого лба. В результате мне передавило артерию и появились внутренние гематомы. У меня началось отмирание тканей», — рассказала женщина.

Впоследствии косметолог пообещала клиентке возместить половину затрат на лечение, отрицая при этом свою вину. Спустя три дня она отправила модели номер своего юриста и перестала выходить на связь. «Я позвонила юристу Ольги, но он сказал обращаться в суд. Я обязательно докажу, что я права», — заявила пострадавшая.

Ранее москвичка обвинила массажиста в домогательствах после похода в косметологический салон Edem Clinic.