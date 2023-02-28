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12:10, 28 февраля 2023Россия

Российский школьник поел мухоморов и попал в реанимацию

В Санкт-Петербурге школьник поел мухоморов и попал в больницу в тяжелом состоянии

Фото: Andrew Ridley / Unsplash

В Санкт-Петербурге 16-летний школьник решил попробовать мухоморы и попал в больницу. Об этом стало известно 78.ru.

Девятиклассник попал в реанимацию в тяжелом состоянии после отравления грибами, которые ему принес друг. Врачи диагностировали у мальчика острое отравление.

По данным издания, отравившийся мальчик живет в полной семье и не состоит на учете. Подробности инцидента выясняются.

Ранее в Москве мужчина по фамилии Мухоморов отравился мухоморами и попал в больницу. Россиянина отправили в токсикологическую реанимацию НИИ имени Склифосовского.

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Анастасия Шейкина
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