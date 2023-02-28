Оценены успехи ВС России в борьбе с украинской ПВО

Эксперт Шурыгин: без уничтожения ПВО Украины невозможно получить превосходство в воздухе

Без уничтожения систем противовоздушной обороны (ПВО) противника невозможно получить превосходство в воздухе на Украине. Успехи Вооруженных сил (ВС) России в борьбе с украинской ПВО в беседе с «Известиями» оценил военный эксперт Владислав Шурыгин.

По его словам, в настоящее время перед Российской армией стоит задача постоянно отлавливать и уничтожать системы ПВО противника.

«Нам это удается делать, потому что потери нашей авиации резко снизились. Но мы пока не можем работать над всей Украиной и тем более залетать куда-то далеко. Поэтому эту работу нужно продолжать постоянно. У нас есть для этого все средства», — сказал специалист.

Шурыгин заметил, что для выявления систем ПВО имеется несколько вариантов. К ним он отнес радиолокационную разведку и авиаразведку.

В феврале представитель концерна Воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» на международной выставке Aero India 2023 рассказал, что противнику сложно определить зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Тор» российского производства как машину ПВО.

В том же месяце военный эксперт Алексей Анпилогов заявил, что ЗРК «Тор» и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь» способны сбивать ракеты американских реактивных систем залпового огня High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS).