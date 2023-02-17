В России заявили о сложности определения «Тора» противником

«Алмаз-Антей»: противнику сложно определить ЗРК «Тор» как машину ПВО

Противнику сложно определить зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Тор» российского производства как машину противовоздушной обороны (ПВО). Об этом ТАСС на международной выставке Aero India 2023 рассказал представитель концерна Воздушно-космической обороны (ВКО) «Алмаз-Антей».

Специалист назвал боевую машину комплекса «Тор» выдающимся воплощением инженерной мысли.

«Особенности конструктивных решений позволили добиться высокой эргономики, а также разместить внутри боевой машины сами средства поражения. Тем самым средствам разведки потенциального противника "Тор" сложнее определить как машину ПВО», — заявил представитель.

Ранее в ходе Aero India 2023 представитель конструкторского бюро концерна сообщил, что одним из главных преимуществ экспортной версии российской зенитной ракетной системы (ЗРС) «Витязь» является необитаемый радиолокатор, что позволяет сохранить жизнь боевым расчетам.

В феврале руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов сказал, что «Витязь» будет дешевле, чем американский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot.