Названо главное преимущество российского «Витязя»

«Алмаз-Антей»: одним из главных преимуществ ЗРС «Витязь» является необитаемый радиолокатор

Одним из главных преимуществ экспортной версии российской зенитной ракетной системы (ЗРС) «Витязь» является необитаемый радиолокатор, что позволяет сохранить жизнь боевым расчетам. Об этом ТАСС на международной выставке Aero India 2023 рассказал представитель конструкторского бюро концерна Воздушно-космической обороны (ВКО) «Алмаз-Антей».

«Как известно, радиолокаторы наиболее заметны, их легко обнаружить по излучению. Противник пытается его уничтожить в первую очередь различными средствами. Поэтому здесь мы бережем людей, бережем расчеты», — сказал специалист.

Он также назвал и другую особенность «Витязя». «Вам не надо все держать в одной точке, это выгодно с точки зрения живучести. Если противник применил современное вооружение по месту, где вы собрались в одной точке, то вы лишились всего. А тут вы можете растянуть систему по местности», — добавил специалист.

В феврале представитель конструкторского бюро концерна ВКО «Алмаз-Антей» заявил, что экспортная версия ЗРС «Витязь» сможет работать с иностранными системами противовоздушной обороны (ПВО).