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02:45, 28 февраля 2023Россия

Юрист рассказала о новых правилах жарки шашлыков на даче

Юрист Кудерко: расстояние от мангала до дачных построек решили сократить до пяти метров

Фото: Tigran Kharatyan / Unsplash

Юрист Елена Кудерко рассказала, что с 1 марта вступят в силу изменения в правилах жарки шашлыков на дачных участках. Об этом она сообщила агентству «Прайм».

Так, указала специалист, необходимое расстояние от мангала до построек будет сокращено с пятидесяти до пяти метров. Кроме того, со следующего месяца сжигать мусор и остатки листвы будет разрешено на расстоянии пятнадцати метров от построек. При этом, уточнила Кудерко, если делать это в жаропрочной емкости, то можно уменьшить расстояние до семи с половиной метров.

Юрист подчеркнула, что подобные изменения не подразумевают снижение контроля за соблюдением противопожарных требований. «Послабление правил дает большую возможность для законопослушного поведения и сознательного соблюдения требований закона», — отметила она.

Ранее россиян предупредили о новых правилах для водителей такси и общественного транспорта, которые начнут действовать с 1 марта. С начала весны к работе в автобусах, троллейбусах, трамваях и такси не будут допускаться люди с неснятой или непогашенной судимостью за тяжкие и особо тяжкие уголовные преступления.

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Варвара Кузьмина
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