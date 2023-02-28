В США предрекли участие Вашингтона в новой войне на Ближнем Востоке

WSJ: политика США может привести к участию Вашингтона в новой войне на Ближнем Востоке

Провал первоначального курса президента США Джо Байдена во внешней политике может привести к участию Вашингтона в новой войне на Ближнем Востоке. Такое развитие событий предрекли в Wall Street Journal (WSJ).

Издание пишет, что администрация Байдена недооценила угрозу миропорядку, возглавляемому США. В частности, отмечается, что в Вашингтоне сразу обозначили Китай как угрозу, но не предсказали усиление влияния России, Ирана и их союзников — Венесуэлы, Сирии.

WSJ подчеркивает, что вместо того, чтобы столкнуться с изолированным Китаем в спокойном мире, Вашингтон сталкивается с конфликтами в Европе и на Ближнем Востоке. Масла в огонь подливает движение Ирана к ядерному оружию и укрепление сотрудничества Тегерана с Москвой.

По мнению автора материала, лучшим способом избежать эскалации в ближневосточном регионе может стать улучшение отношений США с Саудовской Аравией, а также обеспечение странам Ближнего Востока возможности защитить себя.

Ранее Байден заявил, что республиканская партия, которая контролирует палату представителей конгресса США, угрожает привести страну к дефолту. По его словам, экономические планы республиканцев в палате представителей увеличат дефицит бюджета страны на 3 триллиона долларов.