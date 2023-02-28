Блогерша примерила старую одежду матери и восхитила зрителей

TikTok-блогерша Пенелопа примерила старую одежду матери и восхитила зрителей

Блогерша Пенелопа с никнеймом idk.penelope примерила старую одежду матери и восхитила зрителей. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 34 тысяч подписчиков.

Девушка продемонстрировала несколько юбок, в том числе зеленую юбку-карандаш с геометрическим узором, камуфляжную и клетчатую длины миди, скомбинировав их с кроп-топом. Кроме того, она надела белое полупрозрачное платье, которое подчеркивало ее фигуру, джинсовые курку и комбинезон, а также рубашку, выполненную в технике тай-дай.

В свою очередь, пользователи сети оценили образы инфлюэнсерши в комментариях. «У твоей матери действительно было чувство стиля», «Мне нравится последний наряд, тебе очень идет», «Вся ее одежда такая атмосферная», — отметили юзеры.

Ранее в феврале сообщалось, что блогерша Элли Йост из США примерила старые наряды бабушки и матери и восхитила зрителей. Вначале жительница Лос-Анджелеса предстала на размещенных кадрах в коротком черном платье с цветочным принтом и болеро. Кроме того, она примерила два облегающих черных платья длины макси.