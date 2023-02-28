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11:35, 28 февраля 2023Ценности

Парикмахер назвала усложняющие работу привычки клиентов

Парикмахер Шеннон Бейкер: клиентам не стоит приходить в салон за 20 минут до записи

Фото: unsplash

Парикмахер Шеннон Бейкер из Австралии назвала привычки клиентов, которые усложняют ее работу. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

Так, стилист рассказала, что ей не нравится, когда клиенты приходят в салон за 20 минут до назначенной записи и начинают потреблять пищу, ожидая своей очереди. При этом она отметила, что они просят ее не торопиться, а сами сидят с недовольным лицом. Она призналась, что все еще не понимает, почему многие люди приходят к ней на окрашивание и стрижку с грязной головой. По ее словам, жирные и неопрятные пряди не облегчают мастеру работу.

Бейкер призвала зрителей перестать двигать головой во время мытья и сушки волос. «Я знаю, что вы пытаетесь таким образом помочь! Эти вещи могут лишь только показаться полезными. Они на самом деле вызывают у нас, мастеров, стресс. Их не стоит делать», — заключила она.

Ранее мастер ногтевого сервиса Коди перечислила раздражающие привычки клиентов. Специалист призналась, что ей не нравится, когда клиенты резко отдергивают руки и между сушками под лампой прикасаются к каким-либо предметам.

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Мария Винар
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