Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:44, 7 февраля 2023Ценности

Мастер маникюра перечислила раздражающие привычки клиентов

Мастер маникюра Коди: клиентам не стоит двигать пальцами во время процедуры

Фото: Annice Lyn / Getty Images

Мастер ногтевого сервиса Коди, более известная в сети как @nailsbycodie, перечислила раздражающие привычки клиентов. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

Специалист рассказала, что многие люди, желая помочь, начинают двигать пальцами во время процедуры. Вдобавок Коди, чей блог насчитывает 55,3 тысячи подписчиков, призналась, что ей не нравится, когда клиенты резко отдергивают руки и между сушками под лампой прикасаются к каким-либо предметам. «После того как на ногти нанесен закрепляющий гель, не стоит прикасаться пальцами к чему-то. Это вызовет вздутие материала», — объяснила она.

Кроме того, девушка обратила внимание зрителей на тех посетительниц, которые берут на маникюр своих детей и сажают их к себе на колени, а также на тех, кто по несколько раз за сеанс меняет свое решение по выбору цвета лака для ногтей.

В заключение Коди призвала клиенток всегда расслаблять свои руки во время маникюра. «Для нас, мастеров ногтевого сервиса, расслабленная рука — это самое лучшее, что может быть», — уточнила она.

Ранее парикмахеры Люк Грегори и Рики Уолтерс из расположенной в Лондоне студии Salon64 раскрыли неуместные комментарии клиентов во время работы. Специалисты отметили, что не хотели бы слышать перед началом сеанса вопросы о том, можно ли будет после процедуры вернуть прежний образ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
Германия одобрила поставку 178 танков Украине
Суд оштрафовал рабочего российского завода за оправдание нацизма
Желание Японии заключить мирный договор с Россией объяснили
Министр обороны ФРГ привез в Киев игрушечный танк Leopard
Писатель Салман Рушди впервые высказался о нападении на него
Клиенты оказались заблокированы в пункте Wildberries в Москве
В Китае оценили перспективы вступления Украины в Евросоюз
Врач раскрыла главную причину появления неприятного запаха от головы
Россиянам назвали опасность заусенцев для здоровья
Производитель масла «Олейна» продал бизнес в России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.