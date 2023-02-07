Мастер маникюра перечислила раздражающие привычки клиентов

Мастер маникюра Коди: клиентам не стоит двигать пальцами во время процедуры

Мастер ногтевого сервиса Коди, более известная в сети как @nailsbycodie, перечислила раздражающие привычки клиентов. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

Специалист рассказала, что многие люди, желая помочь, начинают двигать пальцами во время процедуры. Вдобавок Коди, чей блог насчитывает 55,3 тысячи подписчиков, призналась, что ей не нравится, когда клиенты резко отдергивают руки и между сушками под лампой прикасаются к каким-либо предметам. «После того как на ногти нанесен закрепляющий гель, не стоит прикасаться пальцами к чему-то. Это вызовет вздутие материала», — объяснила она.

Кроме того, девушка обратила внимание зрителей на тех посетительниц, которые берут на маникюр своих детей и сажают их к себе на колени, а также на тех, кто по несколько раз за сеанс меняет свое решение по выбору цвета лака для ногтей.

В заключение Коди призвала клиенток всегда расслаблять свои руки во время маникюра. «Для нас, мастеров ногтевого сервиса, расслабленная рука — это самое лучшее, что может быть», — уточнила она.

Ранее парикмахеры Люк Грегори и Рики Уолтерс из расположенной в Лондоне студии Salon64 раскрыли неуместные комментарии клиентов во время работы. Специалисты отметили, что не хотели бы слышать перед началом сеанса вопросы о том, можно ли будет после процедуры вернуть прежний образ.