Сбросившая 70 килограммов женщина потратила миллионы рублей на новую внешность

Менеджер Ричмонд сделала операции по удалению свисающей кожи за три миллиона рублей

Менеджер в стоматологии Кейт Ричмонд из Великобритании похудела на 70 килограммов и сделала три дорогостоящие операции, чтобы получить новую внешность. Соответствующую историю она рассказала изданию Mirror.

Так, 46-летняя мать-одиночка объяснила, что ее максимальный вес достигал 26 стоунов (165 килограммов). По словам героини материала, причиной подобного состояния стала беременность, а также стресс, связанный с разводом после рождения ребенка. «Я совершенно сознательно не обедала, никогда не завтракала, а потом вечерами наедалась, чтобы заглушить свои эмоции», — посетовала Ричмонд.

Как утверждает женщина, в 2019 году она решила пройти онлайн-марафон по похудению, после которого ее фигура стала меняться. «Мне было очень трудно сбросить эти килограммы, и я все еще не была довольна тем, как я выгляжу, из-за кожи, которая начинала свисать», — поделилась британка. Ричмонд сообщила, что впоследствии прибегла к хирургическому вмешательству, чтобы удалить косметический дефект, потратив 32,5 тысячи фунтов стерлингов (три миллиона рублей) на данные процедуры.

В заключение менеджер добавила, что в результате преображения приобрела уверенность в себе и наслаждается новой внешностью. «Я думаю, что выгляжу хорошо. Теперь я могу смотреть на себя в зеркало и не ненавидеть то, что вижу в отражении. Мне не жаль потраченных денег», — заявила она.

В январе водопроводчик Робертсон отказался от 12 банок газировки в день и похудел на 69 килограммов. 27-летний мужчина рассказал, что каждый день потреблял алкоголь и выпивал по 12 банок любимого напитка фирмы Pepsi, чтобы избавиться от похмелья.