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14:47, 28 февраля 2023Россия

В Петербурге женщина выпала из окна 13-го этажа

Жительница Петербурга выпала из окна 13-го этажа и погибла

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Жительница Петербурга выпала из окна квартиры на 13-ом этаже и погибла. Об этом пишут «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник издания сообщил, что инцидент произошел в доме на Ленинском проспекте утром 28 февраля. После случившегося сестра погибшей обратилась в полицию.

Уточняется, что 44-летняя россиянка состояла на учете в психоневрологическом диспансере. По утверждению ее матери, планировалось, что женщина будет проходить лечение.

Ранее сообщалось, что в Красноярске женщина выпала из окна 13-го этажа после ссоры и погибла. Жилье, в котором находилась россиянка, сдавалось посуточно.

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Варвара Родикова
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