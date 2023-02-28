Парализованный пассажир самолета дополз на руках до автобуса и захотел извинений

Парализованный пассажир Ryanair рассказал, что был вынужден ползти на руках до автобуса

Парализованный ниже пояса пассажир самолета Ryanair был вынужден на руках ползти до автобуса и захотел извинений от авиакомпании за унижение. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам 27-летнего Спенсера Уоттса, он летел вместе с семьей в Бристоль, однако рейс был перенаправлен в Бирмингем из-за погодных условий. Он попросил бортпроводников связаться с аэропортом для предоставления инвалидного кресла и соответствующей помощи, однако по прибытии в пункт назначения мужчину никто не встретил. В автобус, переполненный пассажирами, ему пришлось забираться на руках.

В Ryanair заявили, что летный экипаж запросил специальную помощь в аэропорту Бирмингема, но авиагавань не смогла ее предоставить, из-за чего Уоттс остался без коляски. В аэропорту, в свою очередь, ответили, что никакого запроса от перевозчика не поступало. «Я чувствовал себя таким униженным, когда был вынужден ползти на руках в автобус», — рассказал Уоттс.

Пассажир отметил, что вся его семья, путешествующая вместе с ним, была встревожена, поскольку инцидент мог отрицательно сказаться на здоровье мужчины. Уоттс подчеркнул, что ждет извинений от Ryanair, иначе «больше не будет с ними летать».

В ноябре 2022 года стюардесса попросила пассажирку с инвалидностью уступить место на борту коту и была обругана в сети.