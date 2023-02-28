В Кремле ответили на вопрос о получении Путиным информации о ходе СВО

Песков заявил, что президент Путин получает данные о ходе СВО из разных источников

Президент России Владимир Путин получает информацию о ходе специальной военной операции (СВО) из многих источников. Об этом в интервью «Известиям» заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Путин всегда получает информацию из многих источников по одной и той же проблеме. И по линии министерств, и по линии служб, и по линии СМИ, и по линии общественных организаций, и по множеству других линий, о которых вы даже себе не представляете», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Российский президент обладает «полной палитрой мнений» — ее Песков назвал крайне важной и актуальной в ходе СВО. Путин, чтобы получить информацию, задействует разные инструменты, добавил Песков, подчеркнув, что глава государства уже изучил новый доклад рабочей группы координационного совета по СВО.

Ранее Песков уже отвечал на вопрос журналистов об информированности президента о ходе СВО. По его утверждению, все происходящее в зоне боевых действий докладывается верховному главнокомандующему. Песков указал, что глава государства находится на постоянной связи с министром обороны Сергеем Шойгу и всеми военачальниками.

