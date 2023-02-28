Погранслужба Украины описала обстановку на границе с Россией и Белоруссией

Погранслужба Украины заявила, что на границе с Белоруссией и РФ нет ударных группировок

На границе с Россией и Белоруссией на данный момент нет ударных группировок. Таким образом обстановку описал представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире всеукраинского телемарафона, транслируемого YouTube-каналом ТСН.

«На границе нет ударных группировок, которые были бы готовы вторгнуться в Украину, но нельзя расслабляться», — заявил он и добавил, что украинские военные продолжают работы по укреплению границы и приграничных районов.

25 февраля Украина сообщила о расширении заминированной полосы вдоль границы с Белоруссией и Россией до двух километров. Помимо этого, Верховная Рада урегулировала вопрос привлечения к выполнению обязанностей пограничников военнослужащих Вооруженных сил Украины, Нацгвардии и полиции.

О минировании приграничной территории со стороны Украины в конце февраля информировал погранкомитет Белоруссии. Аналогичные действия украинская сторона совершала в июле 2022 года перед автодорожным пунктом пропуска Выступовичи (с белорусской стороны — Новая Рудня).