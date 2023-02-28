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10:20, 28 февраля 2023Экономика

Крупные российские пивовары предупредили о риске приостановки производства

«Ведомости»: крупные российские пивовары предупредили о риске приостановки производства

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Крупные производители пива предупредили о риске приостановки своей работы в случае принятия законопроекта о реестре пивоваров, пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо Ассоциации производителей пива.

Согласно законопроекту, для включения в реестр, без которого нельзя продолжить работу, нужно пройти «выездную оценку». В рамках нее объемы фактического производства пива станут сопоставлять с расчетами по методике Росалкогольрегулирования. Для этого будет применяться формула, согласно которой минимальный срок дображивания пива составляет 18 дней.

Однако пивовары отмечают, что многие сорта пива дображивают за меньший срок. Компании будут вынуждены занижать реальные объемы выпуска пива или не смогут попасть в реестр, а значит, остановят производство, отмечается в документе. Более 80 процентов продукции производится со сроками дображивания менее 18 дней, заявил исполняющий обязанности президента AB InBev Efes (бренды Velkopopovicky Kozel, «Старый мельник из бочонка») Ораз Дурдыев.

Ранее Союз российских пивоваров попросил пресечь практику ускоренного производства пива, которую в России якобы практикуют транснациональные компании.

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Платон Щукин
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