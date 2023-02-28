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17:21, 28 февраля 2023Среда обитания

Названы популярные у богатых россиян страны для покупки недвижимости

NF Group: Турция стала самой популярной у россиян страной для покупки недвижимости

Фото: Мария Косарева / «Лента.ру»

В 2022 году самой популярной страной у состоятельных россиян, где они желали приобрести недвижимость, стала Турция. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные консалтинговой компании NF Group.

За год на Турцию пришлось 30 процентов всех запросов. Популярным направлением также назвали ОАЭ с долей 26 процентов. Топ-3 рейтинга замкнул Кипр, где зафиксировали 14 процентов от всех запросов. Ниже в списке расположились Португалия (доля 7 процентов) и Греция (5 процентов запросов). На Испанию, Великобританию и страны Карибского бассейна пришлось по 4 процента запросов. Чуть меньше россияне интересовались недвижимостью на Мальте и в Гренаде — в каждой зафиксировали долю 3 процента.

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Главной целью покупки недвижимости в этих странах стало получение ВНЖ или гражданства. «Россияне инвестируют в недвижимость и в некоторых азиатских государствах, на Бали и в Таиланде. Инвесторов все больше интересуют страны Карибского бассейна — в частности, Гренада, где можно получить второе гражданство, а также некоторые страны Латинской Америки», — объяснили в компании.

Ранее эксперты инвестиционной компании Garnet отметили, что в 2022 году жители Москвы и области массово захотели купить жилье в Турции — спрос на недвижимость в этой стране по итогам 12 месяцев вырос почти на 90 процентов по сравнению с результатами 2021-го.

Нина Ташевская
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