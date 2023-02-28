Десять человек пострадали при пожаре в российском автосервисе

В Ульяновске 10 человек пострадали при пожаре в автосервисе на Московском шоссе

Не менее десяти человек пострадали при пожаре в автосервисе в Ульяновске. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По данным телеканала, огонь распространился в покрасочной камере в здании автосервиса, который расположен на Московском шоссе. Площадь пожара составила 850 квадратных метров, его уже ликвидировали.

Предварительно, пострадавшие отравились угарным газом, работники российского автосервиса сами покинули здание до прибытия пожарных.

Ранее в Красноярске в районе Тихие Зори загорелся склад холодильников, крупному пожару присвоили второй ранг сложности. К тушению привлекли 37 человек и 12 единиц техники спецтехники, никто не пострадал.