Сбер предложит бизнесу платформу для интеллектуального анализа бизнес-процессов

Сбер предложит бизнесу платформу Sber Process Mining для анализа бизнес-процессов

Сбер выводит на внешний рынок свою технологическую разработку — платформу Sber Process Mining — решение для интеллектуального анализа бизнес-процессов на основе цифровых следов в информационных системах.

Sber Process Mining позволяет пользователям без глубоких технических компетенций анализировать процессы с помощью продвинутых инструментов визуализации и машинного обучения. Платформа строит граф процесса, рассчитывает ключевые метрики, анализирует длительность операций и их соответствие нормативам или SLA (Service Level Agreement), находит повторы, выявляет узкие места и формирует оптимальный сценарий выполнения бизнес‑процесса.

Sber Process Mining можно использовать в любой организации для анализа процессов, протекание которых фиксируется в автоматизированных системах. Наибольший эффект от применения платформы достигается на сложных процессах с высокой повторяемостью.

Платформа Sber Process Mining показала свою эффективность на оптимизации внутренних процессов Сбера. В среднем использование платформы позволяет удешевить процесс более, чем на 10 процентов.

«Мы придерживаемся высоких стандартов для наших внутренних инструментов — они должны соответствовать лучшим мировым практикам. Sber Process Mining — платформа, которая помогает Банку совершенствовать бизнес-процессы на качественно новом уровне. Мы верим, что Sber Process Mining поможет нашим клиентам достичь новых высот в повышении эффективности своего бизнеса», — рассказал Тарас Скворцов, вице-президент – директор департамента Финансов.

Платформа Sber Process Mining включена в Реестр российского программного обеспечения. Более подробно с платформой можно ознакомиться по ссылке.

