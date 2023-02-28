Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
11:08, 28 февраля 2023Экономика

Сбер предложит бизнесу платформу для интеллектуального анализа бизнес-процессов

Сбер предложит бизнесу платформу Sber Process Mining для анализа бизнес-процессов

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Сбер выводит на внешний рынок свою технологическую разработку — платформу Sber Process Mining — решение для интеллектуального анализа бизнес-процессов на основе цифровых следов в информационных системах.

Sber Process Mining позволяет пользователям без глубоких технических компетенций анализировать процессы с помощью продвинутых инструментов визуализации и машинного обучения. Платформа строит граф процесса, рассчитывает ключевые метрики, анализирует длительность операций и их соответствие нормативам или SLA (Service Level Agreement), находит повторы, выявляет узкие места и формирует оптимальный сценарий выполнения бизнес‑процесса.

Sber Process Mining можно использовать в любой организации для анализа процессов, протекание которых фиксируется в автоматизированных системах. Наибольший эффект от применения платформы достигается на сложных процессах с высокой повторяемостью.

Платформа Sber Process Mining показала свою эффективность на оптимизации внутренних процессов Сбера. В среднем использование платформы позволяет удешевить процесс более, чем на 10 процентов.

«Мы придерживаемся высоких стандартов для наших внутренних инструментов — они должны соответствовать лучшим мировым практикам. Sber Process Mining — платформа, которая помогает Банку совершенствовать бизнес-процессы на качественно новом уровне. Мы верим, что Sber Process Mining поможет нашим клиентам достичь новых высот в повышении эффективности своего бизнеса», — рассказал Тарас Скворцов, вице-президент – директор департамента Финансов.

Платформа Sber Process Mining включена в Реестр российского программного обеспечения. Более подробно с платформой можно ознакомиться по ссылке.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Татьяна Романова
Обсудить
Последние новости
Стало известно о поднятых в небо над Петербургом истребителях
Юрист потратила 700 миллионов рублей компании на азартные игры
Ученые назвали оптимальную продолжительность тренировок для поддержания здоровья
Названа доля делающих накопления россиян
26-летняя москвичка зарезала трехлетнего сына в квартире и попала под следствие
Парикмахер назвала усложняющие работу привычки клиентов
Роскомнадзор проверит связанные с «ЧВК Редан» материалы
Заводы «Москвич» и «АвтоВАЗ» вступили в борьбу за государственную помощь
Небо над Санкт-Петербургом опустело
Оценены успехи ВС России в борьбе с украинской ПВО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.