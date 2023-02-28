Кремль анонсировал «серьезный разговор» на коллегии ФСБ с Путиным

Кремль заявил о серьезном разговоре на коллегии ФСБ с участием Путина

На коллегии ФСБ России, участие в которой примет президент страны Владимир Путин, ожидается серьезный разговор. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, часть выступления главы государства будет открытой. «Будет в закрытом режиме большое, объемное выступление директора ФСБ [Александра] Бортникова в присутствии президента. Значение службы в текущем моменте трудно переоценить, поэтому будет серьезный разговор», — сообщил Песков.

По информации пресс-службы Кремля, на коллегии подведут итоги деятельности органов ФСБ в 2022 году и определят приоритетные задачи на 2023 год.

В начале февраля Путин обсудил с Советом безопасности борьбу с терроризмом. «Мы с вами обсудим вопрос, который является чрезвычайно важными для обеспечения внутренней безопасности. Он не теряет актуальности уже много лет, а сейчас имеет особое значение. Речь о борьбе с терроризмом», — обратился к участникам совещания президент.